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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 2010 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 грошей 2010 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 грошей 2010 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,55 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Тираж UNC 62,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 грошей
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 2010 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе WDA - MiM за 420 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность
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Польша 10 грошей 2010 MW на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша 10 грошей 2010 MW на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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