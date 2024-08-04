20 злотых 2010 года MW RK "Кшешув" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2010 года "Кшешув" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе CoinsNB за 33 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.

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