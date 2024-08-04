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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2010 года MW RK "Кшешув" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2010 года MW RK "Кшешув" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2010 года MW RK "Кшешув" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 80,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2010 года "Кшешув" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе CoinsNB за 33 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • COINSNET (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
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  • Wójcicki (2)
Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 2010 MW RK "Кшешув" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2010 "Кшешув" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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