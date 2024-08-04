Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2010 года MW RK "Кшешув" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 80,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2010 года "Кшешув" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе CoinsNB за 33 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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