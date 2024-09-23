10 злотых 2010 года MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Numis Poland за 340 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2022.

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