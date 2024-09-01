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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2010 года MW "75 лет Битве за Варшаву" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2010 года MW "75 лет Битве за Варшаву" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2010 года MW "75 лет Битве за Варшаву" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2010 года "75 лет Битве за Варшаву" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Numis Poland за 600 PLN. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2010 MW "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2010 "75 лет Битве за Варшаву" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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