20 злотых 2010 года MW "75 лет Битве за Варшаву" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2010 года "75 лет Битве за Варшаву" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Numis Poland за 600 PLN. Торги состоялись 15 марта 2023.

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