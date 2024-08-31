30 злотых 2010 года MW "Польский август 1980 - Солидарность" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 злотых 2010 года "Польский август 1980 - Солидарность" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390360 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 520 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.

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