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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 злотых 2010 года MW "Польский август 1980 - Солидарность" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 30 злотых 2010 года MW "Польский август 1980 - Солидарность" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 30 злотых 2010 года MW "Польский август 1980 - Солидарность" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 50,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 30 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 злотых 2010 года "Польский август 1980 - Солидарность" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390360 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 520 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 30 злотых 2010 MW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF70 NGC
Цена
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