Польша Период: 1506-2020 1506-2020
30 злотых 2010 года MW "Польский август 1980 - Солидарность" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,7 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 50,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 30 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 злотых 2010 года "Польский август 1980 - Солидарность" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390360 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 520 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (5)
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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