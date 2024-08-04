10 злотых 2010 года MW NR "Кшиштоф Комеда" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Кшиштоф Комеда" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367779 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65 PLN. Торги состоялись 4 мая 2023.

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