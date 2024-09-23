Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2010 года MW AN "Шеволежер" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Шеволежер" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе CoinsNB за 24 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
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Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
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