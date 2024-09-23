10 злотых 2010 года MW AN "Шеволежер" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Шеволежер" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе CoinsNB за 24 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.

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