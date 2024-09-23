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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2010 года MW AN "Шеволежер" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2010 года MW AN "Шеволежер" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2010 года MW AN "Шеволежер" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Шеволежер" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе CoinsNB за 24 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Katz (1)
  • MUNZE (1)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 10 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Польша 10 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе MUNZE - October 21, 2021
Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2010 "Шеволежер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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