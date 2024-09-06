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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2010 года MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2010 года MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2010 года MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2010 года "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Katz Auction за 999 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
1089 $
Цена в валюте аукциона 999 EUR
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 200 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2010 "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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