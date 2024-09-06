200 злотых 2010 года MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2010 года "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Katz Auction за 999 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2023.

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