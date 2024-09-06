Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2010 года MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 8,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2010 года "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Katz Auction за 999 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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