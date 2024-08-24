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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2010 года MW RK "Грюнвальдская битва" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2010 года MW RK "Грюнвальдская битва" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2010 года MW RK "Грюнвальдская битва" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Грюнвальдская битва" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 8 апреля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (3)
  • Stare Monety (2)
  • Tauler & Fau (4)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (1)
Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Tauler & Fau - February 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Tauler & Fau - February 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Russiancoin - February 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2010 MW RK "Грюнвальдская битва" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2010 "Грюнвальдская битва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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