10 злотых 2010 года MW RK "Грюнвальдская битва" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Грюнвальдская битва" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 8 апреля 2020.

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