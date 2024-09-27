10 злотых 2010 года MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391613 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 9 мая 2024.

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