Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2010 года MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 80,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391613 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 9 мая 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Stare Monety (2)
- Tauler & Fau (2)
- WCN (2)
- Александр (2)
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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