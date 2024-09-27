Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2010 года MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2010 года MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2010 года MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 80,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391613 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 9 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Stare Monety (2)
  • Tauler & Fau (2)
  • WCN (2)
  • Александр (2)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 10 злотых 2010 MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 10 злотых 2010 MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2010 MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 10 злотых 2010 MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2010 MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 10 злотых 2010 MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2010 MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2010 MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2010 MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" на аукционе Tauler & Fau - February 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2010 MW KK "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2010 "95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2010 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск