1 злотый 2010 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 2010 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 976 проданному на аукционе WDA - MiM за 360 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.

Сохранность UNC (1) Сохранность (слабы) MS67 (1) Сервис NGC (1)