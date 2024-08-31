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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 2010 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,03 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Тираж UNC 3,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 злотый
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 2010 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 976 проданному на аукционе WDA - MiM за 360 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 2010 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 2010 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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