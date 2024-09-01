Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2010 года MW NR "Кшиштоф Комеда". Клипа (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Клипа
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Кшиштоф Комеда" со знаком MW NR. Клипа. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367818 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 4 мая 2023.
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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