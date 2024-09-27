100 злотых 2010 года MW KK "25 лет Конституционному суду" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2010 года "25 лет Конституционному суду" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 526 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность PROOF (3) UNC (1) Сохранность (слабы) PF70 (2) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (2)