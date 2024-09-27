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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2010 года MW KK "25 лет Конституционному суду" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2010 года MW KK "25 лет Конституционному суду" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2010 года MW KK "25 лет Конституционному суду" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого серебра (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2010 года "25 лет Конституционному суду" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 526 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Польша 100 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша 100 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 100 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 2010 "25 лет Конституционному суду" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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