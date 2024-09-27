Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2010 года MW KK "25 лет Конституционному суду" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого серебра (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2010 года "25 лет Конституционному суду" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 526 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (1)
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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