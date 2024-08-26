Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2010 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4983 oz) 15,4985 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2010 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3566 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3700 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (15)
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS70 NGC
Цена
920 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS70 NGC
Цена
946 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 200 злотых 2010 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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