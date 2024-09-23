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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2010 года MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2010 года MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2010 года MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: NBP

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2010 года "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 18 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша 100 злотых 2010 MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
407 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Польша 100 злотых 2010 MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2010 MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2010 MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 2010 MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 2010 MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 100 злотых 2010 MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 2010 "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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