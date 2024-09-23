Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2010 года MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2010 года "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 18 июля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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