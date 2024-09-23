100 злотых 2010 года MW RK "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2010 года "65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 18 июля 2022.

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