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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2010 года MW AN "Шеволежер" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2010 года MW AN "Шеволежер" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2010 года MW AN "Шеволежер" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2010 года "Шеволежер" со знаком MW AN. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе WDA - MiM за 3550 PLN. Торги состоялись 12 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 200 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 3550 PLN
Польша 200 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2010 MW AN "Шеволежер" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2010 "Шеволежер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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