Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2010 года MW AN "Шеволежер" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 10,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2010 года "Шеволежер" со знаком MW AN. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе WDA - MiM за 3550 PLN. Торги состоялись 12 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (1)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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