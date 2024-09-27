200 злотых 2010 года MW AN "Шеволежер" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2010 года "Шеволежер" со знаком MW AN. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе WDA - MiM за 3550 PLN. Торги состоялись 12 апреля 2022.

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