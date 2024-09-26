Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2010 года MW UW "Польский август 1980 - Солидарность" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Польский август 1980 - Солидарность" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1469 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 140 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Coinhouse (1)
- COINSNET (1)
- MARCINIAK (1)
- Stare Monety (1)
- WCN (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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