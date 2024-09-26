10 злотых 2010 года MW UW "Польский август 1980 - Солидарность" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Польский август 1980 - Солидарность" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1469 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 140 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

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