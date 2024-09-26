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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2010 года MW UW "Польский август 1980 - Солидарность" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2010 года MW UW "Польский август 1980 - Солидарность" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2010 года MW UW "Польский август 1980 - Солидарность" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Польский август 1980 - Солидарность" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1469 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 140 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 10 злотых 2010 MW UW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW UW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 10 злотых 2010 MW UW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW UW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2010 MW UW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2010 MW UW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW UW "Польский август 1980 - Солидарность" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2010 "Польский август 1980 - Солидарность" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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