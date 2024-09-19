Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2010 года MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 80,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1756 проданному на аукционе Katz Auction за 19 EUR. Торги состоялись 26 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- CoinsNB (1)
- COINSNET (1)
- Katz (1)
- Stare Monety (3)
- WCN (2)
- Александр (1)
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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