10 злотых 2010 года MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1756 проданному на аукционе Katz Auction за 19 EUR. Торги состоялись 26 июля 2022.

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