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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2010 года MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2010 года MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2010 года MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 80,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1756 проданному на аукционе Katz Auction за 19 EUR. Торги состоялись 26 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Katz (1)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (2)
  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 10 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Александр - April 17, 2024
Польша 10 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность PF64
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1249 RUB
Польша 10 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2010 MW ET "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2010 "Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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