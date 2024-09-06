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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2010 года MW ET "Бенедикт Дыбовский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2010 года MW ET "Бенедикт Дыбовский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2010 года MW ET "Бенедикт Дыбовский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 60,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Бенедикт Дыбовский" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367780 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65 PLN. Торги состоялись 4 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 10 злотых 2010 MW ET "Бенедикт Дыбовский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW ET "Бенедикт Дыбовский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 10 злотых 2010 MW ET "Бенедикт Дыбовский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2010 MW ET "Бенедикт Дыбовский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2010 "Бенедикт Дыбовский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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