Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2010 года MW NR "Артур Гротгер" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2010 года "Артур Гротгер" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 300 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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