20 злотых 2010 года MW NR "Артур Гротгер" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2010 года "Артур Гротгер" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 300 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность PROOF (5) UNC (2) Сохранность (слабы) PF70 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (1)