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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2010 года MW NR "Артур Гротгер" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2010 года MW NR "Артур Гротгер" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2010 года MW NR "Артур Гротгер" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2010 года "Артур Гротгер" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 300 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • MUNZE (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 20 злотых 2010 MW NR "Артур Гротгер" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2010 MW NR "Артур Гротгер" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 20 злотых 2010 MW NR "Артур Гротгер" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW NR "Артур Гротгер" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2010 MW NR "Артур Гротгер" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2010 MW NR "Артур Гротгер" на аукционе MUNZE - September 8, 2023
Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2010 MW NR "Артур Гротгер" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2010 MW NR "Артур Гротгер" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2010 "Артур Гротгер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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