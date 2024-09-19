20 злотых 2010 года MW "Малый подковонос" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2010 года "Малый подковонос" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5302 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 350 PLN. Торги состоялись 27 ноября 2022.

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