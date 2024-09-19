Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2010 года MW "Малый подковонос" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2010 года "Малый подковонос" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5302 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 350 PLN. Торги состоялись 27 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 2010 "Малый подковонос" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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