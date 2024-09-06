10 злотых 2010 года MW UW "55 лет Катынской трагедии" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "55 лет Катынской трагедии" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе CoinsNB за 18 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.

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