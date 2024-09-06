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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2010 года MW UW "55 лет Катынской трагедии" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2010 года MW UW "55 лет Катынской трагедии" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2010 года MW UW "55 лет Катынской трагедии" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 80,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "55 лет Катынской трагедии" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе CoinsNB за 18 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Russiancoin (6)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Coinhouse - June 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность PROOF
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Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Russiancoin - February 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2010 MW UW "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Russiancoin - February 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2010 "55 лет Катынской трагедии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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