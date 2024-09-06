Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2010 года MW UW "55 лет Катынской трагедии" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 80,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "55 лет Катынской трагедии" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе CoinsNB за 18 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.
Сохранность
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность PROOF
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