Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 2010 года MW KK "25 лет Конституционному суду" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,0 гр
- Чистого золота (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 25 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 2010 года "25 лет Конституционному суду" со знаком MW KK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2082 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 460 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
Сохранность
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- Wójcicki (4)
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 злотых 2010 "25 лет Конституционному суду" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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