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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 2010 года MW KK "25 лет Конституционному суду" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 25 злотых 2010 года MW KK "25 лет Конституционному суду" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 25 злотых 2010 года MW KK "25 лет Конституционному суду" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,0 гр
  • Чистого золота (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 25 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 2010 года "25 лет Конституционному суду" со знаком MW KK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2082 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 460 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 25 злотых 2010 MW KK "25 лет Конституционному суду" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 злотых 2010 "25 лет Конституционному суду" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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