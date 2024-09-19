25 злотых 2010 года MW KK "25 лет Конституционному суду" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 2010 года "25 лет Конституционному суду" со знаком MW KK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2082 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 460 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность PROOF (13) UNC (3) Сохранность (слабы) PF70 (5) ULTRA CAMEO (4) Сервис NGC (3) PCGS (2)