10 злотых 2010 года MW RK "Битва при Клушине" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Битва при Клушине" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе Russiancoin за 2500 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2021.

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