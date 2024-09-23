Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2010 года MW RK "Битва при Клушине" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2010
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "Битва при Клушине" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе Russiancoin за 2500 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2021.
Сохранность
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- COINSNET (1)
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- Stare Monety (2)
- WCN (3)
- Wójcicki (1)
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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