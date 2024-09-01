10 злотых 2010 года MW KK "100 лет Союзу польских харцеров" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2010 года "100 лет Союзу польских харцеров" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391612 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 9 мая 2024.

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