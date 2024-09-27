Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2004 года MW "Люблинское воеводство" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2004 года MW "Люблинское воеводство" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2004 года MW "Люблинское воеводство" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 820,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "Люблинское воеводство" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе WDA - MiM за 1050 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • WDA - MiM (4)
Польша 2 злотых 2004 MW "Люблинское воеводство" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 злотых 2004 MW "Люблинское воеводство" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 925 PLN
Польша 2 злотых 2004 MW "Люблинское воеводство" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2004 MW "Люблинское воеводство" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 2 злотых 2004 MW "Люблинское воеводство" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2004 MW "Люблинское воеводство" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 2 злотых 2004 MW "Люблинское воеводство" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2004 MW "Люблинское воеводство" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 2 злотых 2004 MW "Люблинское воеводство" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2004 "Люблинское воеводство" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2004 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск