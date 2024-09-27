2 злотых 2004 года MW "Люблинское воеводство" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "Люблинское воеводство" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе WDA - MiM за 1050 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность UNC (5) Сохранность (слабы) MS66 (3) Сервис NGC (3)