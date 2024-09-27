Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2004 года MW "Люблинское воеводство" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "Люблинское воеводство" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе WDA - MiM за 1050 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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