2 злотых 2004 года MW "Силезское воеводство" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "Силезское воеводство" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397548 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 135 PLN. Торги состоялись 18 июля 2024.

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