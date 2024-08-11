2 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2006 года "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе Russiancoin за 120 RUB. Торги состоялись 22 декабря 2022.

Сохранность UNC (10)