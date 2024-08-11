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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2006 года "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе Russiancoin за 120 RUB. Торги состоялись 22 декабря 2022.

Сохранность
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  • Russiancoin (9)
Польша 2 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Польша 2 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2006 "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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