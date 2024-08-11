Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2004 года MW "Морская свинья" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "Морская свинья" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2444 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 300 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2022
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