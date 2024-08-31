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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1996 года MW NR "Ёж" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1996 года MW NR "Ёж" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1996 года MW NR "Ёж" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8б15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 300,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1996 года "Ёж" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2794 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1500 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 2 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1996 "Ёж" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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