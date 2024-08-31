Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1996 года MW NR "Ёж" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8б15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1996 года "Ёж" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2794 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1500 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
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Дата 9 декабря 2023
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Дата 9 декабря 2023
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Дата 9 декабря 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Где продать?
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