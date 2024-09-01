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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8742 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 18 EUR. Торги состоялись 17 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Польша 2 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MUNZE - September 8, 2023
Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность MS67 CGC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2012 "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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