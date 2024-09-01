Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8742 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 18 EUR. Торги состоялись 17 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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