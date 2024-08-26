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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2011 года "Беатификация Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2773 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
Польша 2 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Польша 2 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 63 CZK
Польша 2 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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