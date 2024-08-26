2 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2011 года "Беатификация Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2773 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность UNC (2)