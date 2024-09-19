2 злотых 2006 года MW AN "Альпийский Сурок" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2006 года "Альпийский Сурок" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2481 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 160 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.

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