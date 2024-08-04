2 злотых 2003 года MW ET "Яцек Мальчевский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2003 года "Яцек Мальчевский" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2024.

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