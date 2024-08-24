2 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2003 года "25-летие понтификата Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это бронзовая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85132 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 90 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2021.

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