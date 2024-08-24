Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2003 года "25-летие понтификата Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это бронзовая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85132 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 90 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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