Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2003 года "25-летие понтификата Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это бронзовая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85132 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 90 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Niemczyk (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 2 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Польша 2 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 36 CZK
Польша 2 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 2 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 2 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2003 "25-летие понтификата Иоанна Павла II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2003 года Все польские монеты польские бронзовые монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск