2 злотых 2006 года MW UW "Церковь в Хачуве" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2006 года "Церковь в Хачуве" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358419 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 120 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.

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