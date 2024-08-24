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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 990,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2005
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2005 года "Станислав Август Понятовский" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 3258 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 160 PLN. Торги состоялись 4 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 2 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Для продажи 2 злотых 2005 "Станислав Август Понятовский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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