2 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2005 года "Станислав Август Понятовский" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 3258 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 160 PLN. Торги состоялись 4 июля 2021.

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