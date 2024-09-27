2 злотых 2004 года MW RK "Станислав Выспяньский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "Станислав Выспяньский" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2445 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 130 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.

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