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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2003 года MW ET "Станислав I Лещинский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2003 года MW ET "Станислав I Лещинский" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2003 года MW ET "Станислав I Лещинский" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 600,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2003 года "Станислав I Лещинский" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2024.

Сохранность
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  • Frühwald (1)
Польша 2 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2003 "Станислав I Лещинский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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