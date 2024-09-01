Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1996 года MW RK "Генрик Сенкевич" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1996 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе Numis Poland за 700 PLN. Торги состоялись 18 февраля 2023.
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 GCN
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Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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