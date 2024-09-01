2 злотых 1996 года MW RK "Генрик Сенкевич" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1996 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе Numis Poland за 700 PLN. Торги состоялись 18 февраля 2023.

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