Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2005 года MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2005 года "350-летие обороны Ясной Горы" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366331 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 145 PLN. Торги состоялись 30 марта 2023.
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