2 злотых 2005 года MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2005 года "Выставка Экспо 2005 в Японии" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 2470 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 120 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.

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