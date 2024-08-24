2 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1997 года "Стефан Баторий" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2119 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1375 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность UNC (62) XF (2) Сохранность (слабы) MS68 (2) MS67 (11) MS66 (1) MS65 (3) Сервис GENI (1) PCGS (6) NGC (10)

Продавец Все фирмы

Coinhouse (4)

COINSNET (3)

Karbownik (1)

Katz (1)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (9)

Numis Poland (1)

NumisCorner (1)

Stary Sklep (2)

WCN (34)

Wójcicki (6)