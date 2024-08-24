Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 315,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1997
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1997 года "Стефан Баторий" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2119 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1375 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS65 GENI
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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