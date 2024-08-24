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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 315,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1997 года "Стефан Баторий" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2119 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1375 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS65 GENI
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1997 "Стефан Баторий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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