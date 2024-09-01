Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2004 года MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "100 лет Академии изобразительных искусств" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе WDA - MiM за 170 PLN. Торги состоялись 8 апреля 2020.
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