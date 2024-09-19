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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2012 года MW KK "150 лет банковскому сотрудничеству Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2012 года MW KK "150 лет банковскому сотрудничеству Польши" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2012 года MW KK "150 лет банковскому сотрудничеству Польши" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 700,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2012 "150 лет банковскому сотрудничеству Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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