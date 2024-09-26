2 злотых 2003 года MW AN "Генерал Станислав Мачек" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2003 года "Генерал Станислав Мачек" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Srebrna Uncja за 310 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2024.

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