Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2001 года MW AN "15 лет конституционному суду" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "15 лет конституционному суду" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15725 проданному на аукционе Cayón Subastas за 6 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (2)
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