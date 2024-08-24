2 злотых 2001 года MW AN "15 лет конституционному суду" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "15 лет конституционному суду" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15725 проданному на аукционе Cayón Subastas за 6 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2020.

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