Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2004 года MW "Куявско-Поморское воеводство" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "Куявско-Поморское воеводство" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362419 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 80 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2023.
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