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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2009 года MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2009 года MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2009 года MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2009 года "90 лет Верховной Палате Контроля" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2421 проданному на аукционе Katz Auction за 16 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2020.

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Польша 2 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2009 "90 лет Верховной Палате Контроля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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