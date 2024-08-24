Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2009 года MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2009 года "90 лет Верховной Палате Контроля" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2421 проданному на аукционе Katz Auction за 16 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2020.
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