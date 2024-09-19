Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2011 года MW GP "Полония Варшава" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2011 года "Полония Варшава" со знаком MW GP. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе MUNZE за 500 RUB. Торги состоялись 7 сентября 2023.
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