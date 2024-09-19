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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2011 года MW GP "Полония Варшава" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2011 года MW GP "Полония Варшава" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2011 года MW GP "Полония Варшава" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 800,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2011 года "Полония Варшава" со знаком MW GP. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе MUNZE за 500 RUB. Торги состоялись 7 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе MUNZE - September 8, 2023
Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность MS67 CGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2011 "Полония Варшава" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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